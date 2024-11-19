Экономист Тимошкина предложила разрешить пенсионерам самостоятельно выбирать график работы

Внедрение льгот на работе для людей пенсионного возраста поможет им сохранить здоровье и улучшить качество жизни. Кроме того, такие меры положительно скажутся на эффективности трудовой деятельности. Об этом заявила эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина в беседе с « ФедералПресс ».

Экономист предложила разрешить пенсионерам самостоятельно выбирать график рабочего времени. Кроме того, должны учитываться их предпочтения в вопросе формата работы: гибридный или удаленный.

Специалист призвала предоставлять дополнительные выходные для восстановления сил. Также важно обеспечить пожилых людей медицинской страховкой, которая будет покрывать расходы на лечение и профилактику заболеваний.