Экономист Тимошкина предложила разрешить пенсионерам самостоятельно выбирать график работы

Внедрение льгот на работе для людей пенсионного возраста поможет им сохранить здоровье и улучшить качество жизни. Кроме того, такие меры положительно скажутся на эффективности трудовой деятельности. Об этом заявила эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина в беседе с «ФедералПресс».
Экономист предложила разрешить пенсионерам самостоятельно выбирать график рабочего времени. Кроме того, должны учитываться их предпочтения в вопросе формата работы: гибридный или удаленный.
Специалист призвала предоставлять дополнительные выходные для восстановления сил. Также важно обеспечить пожилых людей медицинской страховкой, которая будет покрывать расходы на лечение и профилактику заболеваний.
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