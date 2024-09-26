Россиянкам с детьми предложили добавлять баллы при поступлении в вуз

Россиянкам с детьми нужно начислять максимальные баллы при поступлении в высшие учебные заведения страны. С таким предложением выступил сенатор Андрей Кутепов, сообщил ТАСС .

Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. По мнению Кутепова, наличие ребенка при поступлении в высшую школу нужно засчитывать в качестве индивидуального достижения.

Сенатор отметил, что такие послабления смогут получить абитуриентки, родившие в течение года до подачи документов в вуз. Кутепов выразил уверенность, что мера станет «последовательным движением в сторону поддержки рождаемости в стране».

«Такая мера будет являться одним из шагов для профилактики прерывания беременности, а также повысит статус семей с детьми», — заявил он.

До этого член Совфеда Анатолий Широков связал низкую рождаемость в России со строительством однокомнатных квартир. По его словам, в таком жилье нельзя планировать расширение семьи.