Низкую рождаемость в стране связали с продажами «однушек»

Сенатор Широков: массовая продажа «однушек» привела к снижению рождаемости в РФ

Сенатор Анатолий Широков связал низкую рождаемость с выбором россиян в пользу однокомнатных квартир, которые непригодны для большой семьи. Об этом он заявил в интервью изданию «Подъем» .

По словам Широкова, в России чаще продают однокомнатные квартиры, в которых нельзя планировать расширение семьи, что портит демографические показатели.

«Сегодня в новых домах значительная доля — это однокомнатные квартиры. Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», — заявил он.

Чтобы стимулировать рождаемость, Широков предложил решать демографический кризис в стране комплексно. Продажу однокомнатных квартир сенатор назвал «путем в никуда» и заявил о необходимости взять отрасль под контроль государства.

В России в 2024 году зафиксировали исторический минимум рождаемости. В Госдуме связали демографический кризис с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста.