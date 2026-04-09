Россиянкам с детьми до трех лет отменят испытательный срок при трудоустройстве
Имеющим детей до трех лет россиянкам прекратят назначать испытательный срок при трудоустройстве. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
Норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Сейчас запрет на введение испытательного срока действует для женщин с детьми до полутора лет.
Закон о введении испытательного срока при трудоуйстве для женщин с детьми до трех лет Госдума приняла в конце марта.
Как пояснила член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, новая норма отвечает всем требованиям к работающим матерям.
Она отметила, что женщина, уходящая в декрет, сохраняет право на свое рабочее место, пока ребенку не исполнится три года.