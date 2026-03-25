Депутат Бессараб прокомментировала закон о запрете испытательного срока для матерей с детьми до трех лет

Госдума РФ приняла закон, запрещающий устанавливать испытательный срок для матерей с детьми до трех лет. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Как отметила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе со «Звездой» , ранее испытательный срок не назначался только до достижения ребенком возраста полутора лет.

Это не согласовывалось с другими нормами трудового законодательства. Поэтому депутаты внесли соответствующую законодательную инициативу.

Бессараб подчеркнула, что закон отвечает современным требованиям к труду женщин, являющихся матерями. Она также напомнила, что за женщиной, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, сохраняется рабочее место. Кроме того, работодатель не может уволить женщину с ребенком до трех лет по своей инициативе.