Россиянкам рассказали, какие документы нужно менять после замужества

Свадьба — долгожданное событие в жизни каждой пары, которое приносит не только счастье и радость, но и множество организационных задач. Одно из них — смена фамилии, что влечет за собой обновление целого пакета документов. Несоблюдение сроков замены документов может привести к административным штрафам и юридическим проблемам, написал сайт inkazan.ru .

Первым делом после заключения брака необходимо подать заявление на замену паспорта. Обращение можно осуществить через МФЦ или портал Госуслуг. Законодательно предусмотрен срок подачи заявления — 30 дней с момента регистрации брака. Штраф за просрочку предусмотрен статьей 19.15 КоАП РФ.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Раньше использовался отдельный документ — пластиковая карточка зеленого цвета. Сейчас достаточно внесения изменений в электронную базу Пенсионного фонда России, что можно сделать через личный кабинет на сайте госуслуг или при обращении в ближайшее отделение ПФР.

При изменении фамилии понадобится замена водительского удостоверения. Эту процедуру можно выполнить через ГИБДД или онлайн на портале Госуслуг. Незаменённое удостоверение грозит штрафом в размере 500 рублей.

Банки обязаны своевременно обновлять данные клиента. Достаточно посетить ближайшее банковское отделение и написать заявление о внесении изменений в персональные данные.

Владельцам недвижимости и автотранспорта необходимо обновить регистрационные документы, включая свидетельства о праве собственности и паспорт транспортного средства.