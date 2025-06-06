Россиянкам предложили заменить лабубу на Чебурашек

Жительницам России предложили снять со своих сумок модную на сегодняшний день игрушку лабубу и вместо нее повесить Чебурашку. Такой совет дал глава Росмолодежи Григорий Гуров в Telegram-канале.

По его словам, игрушка лабубу захватила внимание модниц по всему миру из-за агрессивного маркетинга и искусственного дефицита. Гуров отметил, что запрещать аксессуар нет необходимости. Лучше показать свои альтернативные образы и научиться их правильно подавать.

«Пусть добро всегда будет в тренде», — подчеркнул глава Росмолодежи.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать схемы с лабубу. Пользователям мессенджеров стали предлагать принять участие в розыгрыше игрушки и под этим предлогом убеждать продиктовать код. С его помощью злоумышленники получают полный доступ к аккаунту жертвы.