Россиянкам предложили заменить лабубу на Чебурашек

Жительницам России предложили снять со своих сумок модную на сегодняшний день игрушку лабубу и вместо нее повесить Чебурашку. Такой совет дал глава Росмолодежи Григорий Гуров в Telegram-канале.
По его словам, игрушка лабубу захватила внимание модниц по всему миру из-за агрессивного маркетинга и искусственного дефицита. Гуров отметил, что запрещать аксессуар нет необходимости. Лучше показать свои альтернативные образы и научиться их правильно подавать.
«Пусть добро всегда будет в тренде», — подчеркнул глава Росмолодежи.
Ранее стало известно, что мошенники начали использовать схемы с лабубу. Пользователям мессенджеров стали предлагать принять участие в розыгрыше игрушки и под этим предлогом убеждать продиктовать код. С его помощью злоумышленники получают полный доступ к аккаунту жертвы.
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