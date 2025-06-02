Лабубу привлекли мошенников. Теперь обманывают даже при помощи кукол

Мошеннические схемы с лабубу, которые реализовывают в Telegram, не стали принципиально новыми. Преступники лишь использовали популярный на данный момент инфоповод, чтобы увеличить количество жертв. Об этом в разговоре с 360.ru заявила эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб.

«Мошенники не первый год занимаются взломом аккаунтов в Telegram и розыгрыш куклы лабубу — это лишь повод для того, чтобы заманить как можно больше потенциальных жертв», — сказала она.

Пользователям мессенджера через специальный бот предлагают якобы поучаствовать в розыгрыше трендовой игрушки и, чтобы бесплатно заполучить ее, убеждают сообщить код, который приходит на телефон.

«Этот код на самом деле служит для восстановления доступа к аккаунту. Мошенники заходят в его аккаунт, после чего завершают другие активные сеансы и получают полную власть над вашими данными», — пояснила правозащитница.

Далее мошенническая схема может развиваться несколькими путями. Некоторые злоумышленники, заполучив полностью аккаунт жертвы, могут начать шантажировать пользователя обнародованием его личной информации, документов и фотографий в том случае, если человек не заплатит определенную сумму.

Второй вариант — мошенники от лица жертвы пишут сообщения всем родственникам, друзьям и контактам из телефонной книги якобы о том, что пользователь попал в трудную жизненную ситуацию, нуждается в финансовой помощи и просят перевести ему деньги.

«Третий очень популярный развод — когда от имени человека, которого взломали, мошенники рассылают по адресной книге сообщение о вручении подписки Telegram Premium в подарок. Собеседник, ничего не подозревая, чтобы получить ее, вводит личные данные, тем самым тоже попадая в мошенническую цепочку», — заключила Екатерина Дуб.