Россиянкам объяснили, почему бабушки больше не хотят сидеть с внуками

Образ бабушки давно начал меняться, но сейчас перестройка достигла пика. Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина в беседе с 360.ru назвала одной из причин этого глобальные изменения качества жизни.

По ее словам, сейчас женщины старше 50 лет по-прежнему активны и ощущают себя по-другому. Они не только готовы сидеть с внуками, но и хотят дальше строить карьеру, путешествовать и уделять время хобби.

«Здорово, что наконец настали времена, когда у женщины освободились руки, появилось время. И она может не просто гоняться за ребенком с хворостиной по двору, а дать ему что-то большее», — обратила внимание Никитина.

О том, что еще изменилось в жизни бабушек и как оценить их труд, читайте в нашем материале.