Россиянкам могут разрешить работать из дома во время менструации

В России могут разрешить женщинам работать удаленно во время менструации. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Однако этот подход не станет массовым, так как в ряде профессий удаленная работа просто невозможна.

«Что касается перехода на удаленный формат работы в период критических дней, такой вариант можно рассмотреть. Однако массовым он не будет, такое возможно в индивидуальных случаях. Эти случаи должны находить отражение в корпоративно-демографическом стандарте», — отметила Буцкая.

По ее словам, цель такого стандарта — облегчить работникам совмещение работы и семейных обязанностей, повысить мотивацию к родительству и многодетности, а также сохранить и укрепить традиционные российские семейные ценности. Буцкая подчеркнула: важно, чтобы переход на удаленную работу не снижал производительность. Ведь в некоторых профессиях дистанционный формат невозможен.

«Бухгалтер, например, может дома работать, а сотрудник МФЦ — нет», — сказала она.

Парламентарий также отметила, что иногда женщины могут брать больничный из-за сильных менструальных болей. Но на практике это происходит крайне редко.

Ранее эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова рассказала, что женщины на протяжении жизни нуждаются в особых питательных веществах, особенно во время критических дней. Например, препараты железа важны для женщин с обильными менструациями.