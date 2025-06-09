Врач Иванникова сообщила о влиянии менструации на потребность в витаминах

Женщины на протяжении жизни нуждаются в особых питательных веществах. Потребность в конкретных витаминах может быть обусловлена менструациями, беременностью, лактацией и менопаузой. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова, сообщил Transsibinfo.