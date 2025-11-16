Россиянка задержала в Аргентине напавшего на нее грабителя

В Буэнос-Айресе россиянка сумела дать отпор двум грабителям на мотоцикле и задержать одного из них до приезда полиции. Инцидент произошел в районе Палермо. Об этом сообщила газета La Nación .

По данным газеты, 33-летняя женщина сидела на велосипеде и смотрела в телефон, когда к ней подъехали двое мужчин на мотоцикле. Один попытался выхватить гаджет, но россиянка не отпустила его. Нападавший несколько раз ударил ее, а водитель мотоцикла тронулся вперед, протащив женщину по дороге. Несмотря на это, ей удалось сбросить пассажира и продолжить борьбу, после чего водитель скрылся.

Очевидцы помогли удержать задержанного до приезда полиции. Позже правоохранители вычислили второго участника нападения и задержали его. При обыске у него нашли несколько шлемов, ключ зажигания и десять мобильных телефонов.

Ранее в Благовещенске грабитель уснул в чужой квартире с бензопилой в пакете. Злоумышленник проник в квартиру, пока хозяева отсутствовали.