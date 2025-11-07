В Благовещенске грабитель уснул в чужой квартире с бензопилой в пакете

Утром 2 ноября в Благовещенске произошел необычный инцидент. По информации управления МВД по Амурской области, злоумышленник проник в квартиру, пока хозяева отсутствовали. Об этом написала «Мойка78» .

На место вызвали полицейских, которые задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков.

Мужчина пробрался в дом через окно, зная, что хозяев нет. Он упаковал в пакеты телевизор и бензопилу, после чего решил вздремнуть. Подозреваемый ошибочно полагал, что хозяев не будет долго. Однако его сон прервала хозяйка квартиры, которая вернулась с ночной смены раньше, чем он ожидал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище).