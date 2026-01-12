Россиянка впервые получила штраф за голосовое сообщение в Telegram

Отправка голосового сообщения с оскорблениями в мессенджере может стать основанием для назначения штрафа в России. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости» .

Дело рассмотрели в столичном суде. По информации агентства, обвиняемая отправила в Telegram другой пользовательнице голосовые сообщения с оскорблениями. Получательница обратилась в прокуратуру, где в действиях отправительницы выявили состав административного правонарушения по статье КоАП России «Оскорбление».

Доказательством стало прослушивание аудиофайла. Во время судебного заседания обвиняемая признала вину и раскаялась. Женщине назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее юрист Екатерина Нечаева заявила, что можно получить штраф за приготовление еды с сильным запахом в многоквартирном доме. Такие ситуации попадают под статью 6.4 КоАП России «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений».