Юрист Нечаева предупредила о штрафах за резкий запах еды из квартиры

Юрист Екатерина Нечаева сообщила в беседе с «Абзацем», что за приготовление пищи с сильным запахом в многоквартирном доме жилец может получить административный штраф.
По ее словам, прямого наказания за запах еды нет, но такие ситуации подпадают под статью 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений». Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.
Если запах из квартиры регулярно беспокоит соседей, они могут обратиться в Роспотребнадзор или к участковому. После проверки и замера воздуха надзорные органы вправе выписать штраф при выявлении превышения предельно допустимых концентраций, добавили «Известия».
