Юрист Нечаева предупредила о штрафах за резкий запах еды из квартиры

Юрист Екатерина Нечаева сообщила в беседе с « Абзацем », что за приготовление пищи с сильным запахом в многоквартирном доме жилец может получить административный штраф.

По ее словам, прямого наказания за запах еды нет, но такие ситуации подпадают под статью 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений». Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

Если запах из квартиры регулярно беспокоит соседей, они могут обратиться в Роспотребнадзор или к участковому. После проверки и замера воздуха надзорные органы вправе выписать штраф при выявлении превышения предельно допустимых концентраций, добавили «Известия».