Россиянка создала установку от дронов для нефтезаводов

Жительница России придумала особый защитный комплекс от беспилотников. Свое изобретение Маргарита Семенова уже запатентовала, устройство способно стать щитом от ударов беспилотников, сообщило издание Hi-Tech Mail .

Система предназначена в первую очередь для укрытия горизонтальных сепараторов. Эти установки разделяют добываемое сырье на жидкие фракции и попутный газ.

Любая разгерметизация подобных емкостей грозит предприятиям гигантскими финансовыми потерями. Выброс фракций в воздух загрязняет окружающую среду, не говоря уже о риске для сотрудников НПЗ.

Основой конструкции стал поворотный стальной каркас. На нем закреплена специальная сетка из трех разных материалов. Верхнее полотно из монофиламентной нити мгновенно наматывается на винты подлетающего дрона.

Средний слой из огнестойкого полиамида сдерживает вспышку. Нижний создан из прочной стали, он предотвращает физическое пробитие корпуса.

Дополнительно устройство снабдили контуром экстренного сброса содержимого. При возникновении критической опасности ядовитые и горючие вещества быстро выводятся из резервуара по дренажным каналам.

Автор проекта Маргарита Семенова подчеркнула универсальность своего решения. По ее словам, созданный панцирь подходит для любых горизонтальных цистерн с горючими или опасными компонентами.

Специфика изобретения заключается в совмещении физического барьера и технологической системы безопасности. Запутавшийся в верхней сетке беспилотник уже не сможет пробиться глубже и нанести ущерб.

В сентябре дополнительные средства для защиты НПЗ также выделили нефтекомпании.