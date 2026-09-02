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    Нефтяные компании выделили средства для обеспечения защиты НПЗ

    Новак: нефтяники выделили средства для обеспечения защиты НПЗ

    Фото: РИА «Новости»

    Нефтяные компании выделили собственные средства для обеспечения защиты нефтеперерабатывающих заводов во взаимодействии с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума. Об этом сообщил ТАСС.

    По словам Новака, с учетом усиления атак на НПЗ в последние несколько месяцев работу по их защите усилили.

    «Наши компании, соответственно, выделяют средства, взаимодействуют с Минобороны», — отметил вице-премьер.

    Ранее вице-премьер рассказал, что кабмин рассматривает возможность перенести сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробности программы мероприятия — в материале 360.ru.