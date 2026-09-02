Нефтяные компании выделили средства для обеспечения защиты НПЗ

Нефтяные компании выделили собственные средства для обеспечения защиты нефтеперерабатывающих заводов во взаимодействии с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума. Об этом сообщил ТАСС .

По словам Новака, с учетом усиления атак на НПЗ в последние несколько месяцев работу по их защите усилили.

«Наши компании, соответственно, выделяют средства, взаимодействуют с Минобороны», — отметил вице-премьер.

Ранее вице-премьер рассказал, что кабмин рассматривает возможность перенести сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробности программы мероприятия — в материале 360.ru.