Россиянка сломала позвоночник из-за трендового ролика под Ники Минаж

Недавно родившая жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, пытаясь повторить популярный тренд под песню Ники Минаж. Она встала на кастрюлю с банкой смеси на одной шпильке и упала, сообщил Telegram-канал Shot .

По словам источника канала, 32-летняя мать двухмесячного сына вдохновилась вирусными роликами в интернете. Речь о тех видео, где девушки на высоких каблуках стараются удержать равновесие, стоя одной ногой на небольших неустойчивых предметах. У некоторых это реально получалось, а другие использовали монтаж.

Уральская блогерша решила обойтись без помощи видеоредактора. Она пригласила подругу-фотографа, надела туфли и встала в них на кастрюлю с банкой детского питания. Однако, потеряв равновесие, рухнула на стол.

Результатом стали госпитализация и диагноз — перелом одного из позвонков. Повезло, что травма оказалось несложной. Врачи сказали, что для восстановления девушке потребуется три месяца в фиксирующем корсете.

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