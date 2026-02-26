Россиянка ради выплат вышла замуж за брата любовника, уехавшего на СВО
Жительница Кемеровской области стала женой участвовавшего в СВО брата своего любовника ради получения денежных выплат. Об этом сообщил паблик «Инцидент Кузбасс».
Россиянка жила с мужчиной, но оформила официальные отношения с его родственником. Последний учился в коррекционной школе, плохо писал и читал.
Несмотря на это, он подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую. Спустя время пришло известие о его гибели. Кемеровчанка получила несколько миллионов рублей за смерть военнослужащего и продолжила жить с его братом, от которого родила ребенка.
Сестра погибшего бойца сочла бракосочетание фиктивным и обратилась в прокуратуру. Ведомство нашло подтверждение этим доводам и намерено подать иск в суд.
Ранее в Ленинградской области мошенники уговорили мужчину продать квартиру и пойти на спецоперацию добровольцем. Также его склонили с фиктивному браку к женщиной, напоминающей внешне цыганку.