Россиянка ради выплат вышла замуж за брата любовника, уехавшего на СВО

Жительница Кемеровской области стала женой участвовавшего в СВО брата своего любовника ради получения денежных выплат. Об этом сообщил паблик «Инцидент Кузбасс» .

Россиянка жила с мужчиной, но оформила официальные отношения с его родственником. Последний учился в коррекционной школе, плохо писал и читал.

Несмотря на это, он подписал контракт с Минобороны и отправился на передовую. Спустя время пришло известие о его гибели. Кемеровчанка получила несколько миллионов рублей за смерть военнослужащего и продолжила жить с его братом, от которого родила ребенка.

Сестра погибшего бойца сочла бракосочетание фиктивным и обратилась в прокуратуру. Ведомство нашло подтверждение этим доводам и намерено подать иск в суд.

Ранее в Ленинградской области мошенники уговорили мужчину продать квартиру и пойти на спецоперацию добровольцем. Также его склонили с фиктивному браку к женщиной, напоминающей внешне цыганку.