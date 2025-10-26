В Ленобласти мошенники уговорили мужчину продать квартиру и пойти на СВО

В Ленинградской области аферисты уговорили местного жителя продать квартиру за долги и пойти на спецоперацию. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили родственники потерпевшего.

По словам дочери мужчины, в прошлом году она узнала о планах отца продать квартиру за сумму, гораздо ниже кадастровой стоимости.

Решив выяснить, что происходит, женщина приехала в поселок Аннино и обнаружила, что он четыре месяца бесплатно работал водителем у знакомых, которые втерлись к нему в доверие и обещали взамен квартиры купить дом в Тульской области.

Дочь мужчины обратилась в правоохранительные органы, после этого он отказался от сделки. Казалось, что проблемы позади. Женщина уехала обратно, а позже узнала, что отец все-таки продал жилье и исчез.

Выяснилось, что мужчина неожиданно для родственников уехал на СВО и там скончался. Незадолго до этого он заключил брак с женщиной, внешне напоминавшей цыганку.

Наследница потерпевшего уверена, что ее родителя давлением склонили к фиктивному браку ради выплат.

