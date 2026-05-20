Россиянка при разводе узнала, что 25 лет не была замужем

В Калининградской области женщина при разводе узнала, что 25 лет прожила с мужем, но фактически не была замужем из-за допущенной в загсе ошибки. Об этом РИА «Новости» рассказала ее адвокат.

«Она была официально в браке, все имущество было приобретено на имя супруга. Был рожден ребенок, было свидетельство о рождении, там указаны мать, отец. Она решила расторгнуть брак через 25 лет и поделить имущество, но выяснилось, что она и не в браке», — сказала собеседница агентства.

Все 25 лет свидетельство о браке находилось у мужа женщины. Она смогла приложить к иску только копию документа. Суд при проверке поступивших материалов выяснил, что в загсе отсутствовала запись акта о заключении брака. При этом имелось свидетельство с такой же серией и номером, выданное другой паре.

Адвокат пояснила, что в загсе, видимо, ошиблись при оформлении документа, перепутав данные. Муж этим воспользовался, назвав себя холостяком.

Дело поступило на рассмотрение Верховного суда. Дата заседания по нему пока неизвестна.

По данным телеграм-канала Baza, за время так называемого брака супруги приобрели коттедж в Калининградской области, несколько земельных участков и иномарку. Муж женщины оформил все активы на себя.

