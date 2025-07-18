Россиянка потребовала от Минфина два миллиона рублей за незаконное преследование

Городской суд Амурска частично удовлетворил исковое требование местной жительницы к Минфину России о компенсации морального вреда из-за незаконного уголовного преследования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.

Женщина требовала от ведомства два миллиона рублей, однако суд вынес решение выплатить ей 60 тысяч рублей, отказав в удовлетворении части иска.

В пресс-службе уточнили, что женщину подозревали в совершении преступления об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако за отсутствием состава преступления дело прекратили.

Из-за подозрений женщина на протяжении долгого времени испытывала сильный стресс. Решение инстанции пока не вступило в законную силу, истец может обжаловать его в установленном законом порядке.

Ранее жительница Екатеринбурга взыскала более 100 тысяч рублей с МВД России за ошибку в загранпаспорте, из-за которой она с дочерью не смогла улететь на отдых в Турцию.