Россиянка отсудила у МВД деньги за испорченный отдых

МВД заплатит екатеринбурженке более 100 тысяч рублей за сорвавшийся отпуск

Жительница Екатеринбурга взыскала с МВД России более 100 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте, из-за которой она со своей дочерью не смогла вовремя улететь на отдых в Турцию. Об этом сообщили в Telegram-канале Свердловского областного суда.

В апреле 2024 года женщина купила для себя и дочери путевку в Анталью на девять дней за 178 тысяч рублей. Однако вылет в назначенное время не состоялся.

При прохождении пограничного контроля в аэропорту Кольцово паспорт екатеринбурженки признали недействительным из-за ошибки в машиночитаемой зоне. Поэтому ей пришлось отложить поездку. Через два дня женщина получила новый паспорт. После этого она купила билеты и улетела в Турцию.

Вернувшись с отдыха, россиянка обратилась с иском в суд, в котором просила взыскать с полиции 109 тысяч рублей ущерба и 200 тысяч рублей моральной компенсации. Суд взыскал с МВД в общей сумме около 113 тысяч рублей.

Силовики пытались оспорить решение, аргументируя ошибку алгоритма при формировании машиночитаемой зоны паспорта, которую якобы не контролируют должностные лица. Однако судья оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Ранее в МИД РФ призвали устранить разночтения имен в загранпаспортах. Особое внимание потребовали уделить свидетельствам о рождении и перемене имени.