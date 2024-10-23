Россиянка получила счет на десятки тысяч рублей по закрытому почти 20 лет назад кредиту

Россиянке пришло требование погасить долг по закрытому 18 лет назад кредиту

Жительница Якутии получила уведомление с требованием погасить долг по кредиту, закрытому 18 лет назад. Об этом сообщил Telegram-канал «Якутск Вечерний».

Женщина в 2000-х годах кредитовалась в одном из крупных банков и полностью рассчиталась по долговым обязательствам. Несмотря на это, она в 2024 году получила судебный приказ о взыскании порядка 50 тысяч рублей.

Якутка решила обжаловать уведомление о погашении долга. Если ей это удастся, то кредитная организации может в порядке искового производства обратиться в районный суд.

Центральный банк подготовил проект комплексного урегулирования долгов по кредитам. По документу, кредиторы начнут предлагать должнику план работы с долгом, но в течение 30 дней не смогут обратиться в суд с исковым требованием по порядку взыскания задолженности.