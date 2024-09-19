Центробанк подготовил проект комплексного урегулирования долгов по кредитам

Центробанк предложил ограничить срок комплексного урегулирования долгов по кредитам 30 днями. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей Алексей Чирков на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование». Его процитировал РБК .

Согласно этому проекту, кредиторы будут предлагать должнику план работы с долгом. При этом в течение 30 дней на него никто не сможет подать в суд по вопросу взыскания. Урегулировать смогут не только банки, но и МФО, госкорпорация «Дом.РФ» и коллекторские агентства. Утвержденный план пропишут в дополнительных соглашениях к кредиту.

При этом Центробанк пока не утвердил, будет ли минимальная пороговая сумма долга, и какими будут требования к самим заемщикам.

«В первую очередь важна посильность платежа. Те инструменты, которые будут использоваться, останутся на усмотрение кредиторов», — добавил Чирков.

Он выразил надежду, что проект рассмотрят в Госдуме уже в рамках осенней сессии.

Ранее «Российская газета» назвала метод, по которому пострадавшие от рук мошенников смогут избавиться от долгов.