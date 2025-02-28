Россиянка отсудила у экс-мужа алименты благодаря фото дорогих сумок его новой возлюбленной

Жительница Химок Валерия отсудила алименты у бывшего мужа благодаря фотографиям его новой женщины в социальной сети. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, мужчина расстался с супругой в 2017 году и оставил жене и семилетней дочке квартиру. При этом алименты он платить отказался из-за проблем с бизнесом.

В это же время его новая женщина публиковала в социальной сети фотографии с дорогими подарками из люксовых отелей. Адвокат Валерии Алина Селиханова рассказала, что свидетельства роскошной жизни стали в итоге доказательством в суде.

Теперь мужчине придется выплатить алименты дочери в полном объеме. Новая женщина алиментщика из-за затянувшихся судов тоже ушла от него.

Ранее Министерство юстиции России предложило продлить плату алиментов совершеннолетним в возрасте до 23 лет, при условии что они получают очное образование.