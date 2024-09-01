Россиянка отдала случайному прохожему люксовую одежду на миллион рублей

Shot: россиянка отдала случайному прохожему платья почти на 850 тысяч рублей

Женщина в центре Москвы лишилась брендовых платьев почти на миллион рублей. Она перепутала автомобиль курьера и отдала одежду случайному прохожему, сообщил Telegram-канал Shot.

Потерпевшая находилась 30 августа в ресторане на Большой Никитской улице. Ей нужно было отправить пять платьев разных брендов — Basix, Valentin Yudashkin, Dolce & Gabbana и Elie Saab — клиентке на примерку.

Женщина вызвала курьера, после чего вышла на улицу, увидела стоящую машину и положила в нее посылки — водитель подтвердил, что приехал по заказу. Однако спустя несколько минут прибыл настоящий курьер.

Общая сумма ущерба составила примерно 850 тысяч рублей.

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