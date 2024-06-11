Неизвестные обокрали бутик Bulgari в центре Рима и ушли от полиции через канализацию
Messaggero: обокравшие бутик Bulgari воры скрылись через канализацию Рима
Злоумышленники украли из бутика Bulgari в центре Рима ценности на сумму в 500 тысяч евро. Полиция не смогла поймать похитителей, которые скрылись с места преступления через канализацию. Об этом сообщила газета Messaggero.
Преступники проникли в бутик через прорытый туннель в ночь на 9 июня. Ограбление заняло всего 11 минут. По данным полиции, банда грабителей состоит как минимум из трех человек.
Правоохранители изучили записи с наружных камер видеонаблюдения и предположили, что преступники скрылись через обширную сеть канализационных тоннелей. По версии полиции, банда использовала датчик GPS, чтобы проникнуть в магазин.
Ранее в Москве злоумышленник ограбил банк на улице Генерала Кузнецова. Мужчина в балаклаве и с пистолетом ворвался в здание и ударил по голове сотрудницу финансовой организации. После этого он вытащил из кассы деньги и сбежал. У женщины из-за удара пошла кровь, на место ограбления выезжала машина скорой помощи.