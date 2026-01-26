Россиянка купила в Москве шоколад с червями

Жительница Краснодара показала на видео купленный в Москве шоколад с червями

Жительница Краснодара приобрела в московском магазине шоколад с червями. Об этом сообщил телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» .

Также женщина нашла червей в хлебцах из той же торговой точки. Пресс-служба магазина эпизод не прокомментировала.

«В новогодние праздники купили шоколад в „Магните“ на Красной площади. Шесть плиток шоколада, срок годности — июль 2027 года. Все плитки в червях! Там же взяли две пачки „Хлебцы хрустящие яблоко и корица“, и там черви нашлись в пачке!» — возмутилась она.

Ранее неприятный сюрприз в рыбе из «ВкусВила» ожидал жительницу Москвы. Она купила замороженное филе минтая и нашла внутри личинки. Живность девушка заметила, когда уже приступила к варке мяса.

В торговой сети опарыши в рыбе опровергли и заявили, что на самом деле это белковая соединительная ткань, которая образуется при тепловой обработке.