Исследователь Уэллс заявила, что собаки помогают улучшить здоровье человека

Жизнь с собакой — это не только радость, но и польза для здоровья. Питомцы помогают улучшить здоровье человека. К такому выводу пришла исследователь Дэбора Л. Уэллс, сообщило ИА Stavropol.Media .

Как пояснила эксперт, ежедневные прогулки с питомцем помогают поддерживать физическую активность, что положительно сказывается на состоянии организма. У владельцев собак часто бывают более благоприятные показатели холестерина и триглицеридов, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Общение с собакой помогает бороться со стрессом и тревожностью. Ласка и игры запускают выработку окситоцина — гормона, который отвечает за чувство привязанности и спокойствия, добавил сайт vse42.ru.