Россиянка два года пряталась от мужа-масона в смоленском монастыре

Уроженка Башкирии узнала о масонстве мужа-француза и сбежала в российскую глубинку. Женщина два года скрывалась с сыном в смоленском монастыре. Подробности рассказало издание kp.ru .

Женщина познакомилась с французом на сайте знакомств, он помог ей поступить во французский университет. Через три года пара поженилась, а в 2017 году у них родился сын. Когда мальчику было полтора года, семья приехала в гости к родственникам в Россию.

Когда супруги должны были возвращаться во Францию, женщина с ребенком пропали. Муж-француз искал ее, нанял детектива. Искали беглянку и российские правоохранительные органы.

Найти женщину удалось спустя два года в смоленском монастыре. Оказалось, россиянка обнаружила у супруга литературу по масонству и испугалась, что муж втянет в свою секту сына. Поэтому она сбежала и скрывалась от него в российской глубинке. Она боялась, что если муж ее найдет, то отберет сына.

Спустя долгое время и множество экспертиз суд оставил ребенка с матерью в России. Сейчас мальчик учится в башкирской школе, а мать работает учителем.

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