Россиянина впервые лишили гражданства, полученного по рождению

Россиянина Самвела Карапетяна лишили гражданства за действия, угрожающие национальной безопасности. Об этом написал сам мужчина в своем Telegram-канале SisMasis .

Сам Карапетян считает, что причиной стала его критика позиции российских властей по Армении, хотя сам он подчеркнул, что поддерживает специальную военную операцию.

«У меня есть серьезные основания полагать, что здесь приложила руку и азербайджанская диаспора. С момента открытия канала они преследуют меня, распространяли данные о моей семье, угрожали и продолжают угрожать, вплоть до убийства», — добавил блогер.

Он отметил, что получил гражданство по рождению как сын офицера российской армии, и его отец всегда был гражданином сначала СССР, а потом России. Карапетян планирует обжаловать решение в суде.

Также он добавил, что случившееся его не сломает и он продолжит говорить то, что думает.

Ранее ФСБ лишила гражданства прожившего в России 16 лет уроженца Украины Ивана Паламарчука, который в соцсетях активно агитировал за ВСУ.