Россиянин выстрелил в назвавшего его геем коллегу

В Севастополе строитель напал на коллегу, который назвал его геем* из-за татуировки зайца на шее, известного как символ Playboy. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Ситуация, случившаяся весной, задела работника настолько, что тот начал разрабатывать план мести. В ноябре он, выпив алкоголя, прибыл к оппоненту с двумя сообщниками — другом и братом. Вместе они поджидали обидчика у дома, а после открыли огонь в подъезде.

При стрельбе никто не пострадал. Всех нападавших задержала полиция.

В январе в Алтайском крае мужчина убил друга за то, что тот назвал его голубым*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.