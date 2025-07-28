В Новосибирске подростки пытались убить мужчину, нанеся яд на ручку автомобиля

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал подростков, подозреваемых в покушении на убийство местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, утром 24 июля двое 16-летних подростков попытались убить мужчину, нанеся ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало заднего вида его автомобиля. Они понимали, что потерпевший будет прикасаться к транспортному средства и что при попадании яда на его тело наступит смерть.

С места преступления подозреваемые скрылись, но вскоре их задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Преступление не удалось довести до конца по независящим от злоумышленников обстоятельствам.

Суд постановил отправить подростков под стражу до 26 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что москвич пытался отравить приятеля пирожками со ртутью. Теперь его судят по статье о покушении на убийство.