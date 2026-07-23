Россиянин пытался провезти брендовые часы и украшения из Дубая на 6 млн рублей

Пулковские таможенники нашли часы и ювелирные изделия на 6 млн рублей у россиянина, который прилетел из Дубая. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Мужчину остановили на «зеленом» коридоре. Среди личных вещей инспекторы нашли браслет и пару сережек Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari.

«Услышав предложение пройти персональное рентгеновское сканирование, он сам достал из кармана кофты часы Bulgari. Нарушитель пояснил, что эти ценности перевозил по просьбе других людей», – рассказали в пресс-службе.

Экспертиза установила: все изделия изготовили из сплава золота 750-й пробы, часы же и кольцо инкрустировали бриллиантами. Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Максимальная санкция по статье – пять лет лишения свободы или штраф в 1 млн рублей.

Недавно контрабанду ювелирных изделий на 36 млн рублей пресекли в аэропорту Шереметьево. В багаже и ручной клади нашли сережки, украшения, обувь и аксессуары от люксовых брендов.