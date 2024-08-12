Россиянин проехал тысячи километров на велосипеде и добрался до Люксембурга

Житель Ямала на велосипеде добрался от Салехарда до села Люксембург в Дагестане

Житель Ямала Юрий Петрохалкин доехал на велосипеде от Салехарда до села Люксембург в Дагестане. Об этом он сообщил на странице во «ВКонтакте» .

Мужчина опубликовал фотографию велосипеда рядом с указателем с названием населенного пункта на Кавказе.

«Неожиданно без шенгенской визы оказался в Евросоюзе», — подписал он публикацию.

По данным карт, расстояние между Салехардом и дагестанским Люксембургом составляет примерно четыре тысячи километров.

Веломарафонец также рассказал про трудности, которые ему пришлось превзойти во время пути с севера на юг России. В частности, на отрезке в 60 километров мужчине не повстречался ни один магазин, хотя запасы воды уже были на исходе.

«Вся вода закончилась, хотя запасы большие были. Пришлось с бутылкой остановиться на трассе, два автомобиля остановились и дали мне воды», — добавил он.

Ранее велосипедист из Истры проехал марафон ради сбора средств детскому хоспису.