Хирург Алексанян: чаще всего невесты перед свадьбой делают ринопластику

Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал изданию NEWS.ru , какие операции пользуются популярностью у невест в России перед свадьбой.

Среди распространенных процедур пластической хирургии он выделил ринопластику, маммопластику, блефаропластику и липосакцию.

Ринопластика позволяет женщинам изменить форму носа. Современные методы обеспечивают естественный результат и минимизацию рисков искусственного вида. Процедура проводится под общей анестезией и длится около двух часов.

Маммопластика направлена на увеличение объема грудной железы. После операции необходимо избегать физических нагрузок в течение четырех-шести недель.

Блефаропластика устраняет мешки под глазами и нависшие веки. Период реабилитации длится около двух недель.

Липосакция предназначена для удаления избыточных запасов жировой ткани. Восстановление после операции включает использование специального белья и ограничение физических нагрузок, заключил хирург.