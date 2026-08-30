Россиянин 64 года подряд дарил цветы жене

Трогательная история пожилой пары из России стала вирусной после публикации видео в соцсетях. На кадрах 90-летний мужчина выбирает в магазине большой букет для своей 86-летней супруги, которую ласково называет Нинуськой.

Супруги вместе уже 64 года. Все это время мужчина сохраняет семейную традицию: каждый год лично поздравляет жену с днем рождения и дарит ей цветы.

Женщина, находящаяся в инвалидном кресле, получила от мужа большой букет красных роз и не скрыла слез радости. Мужчина с улыбкой вручил ей подарок, ставший очередным проявлением заботы спустя десятилетия совместной жизни.

Для супругов букет стал не просто подарком на день рождения, но и символом привычной заботы, которую мужчина продолжает проявлять к жене спустя 64 года брака.

Ранее стало известно, что четверть россиян накрывают праздничный стол в День семьи, любви и верности.