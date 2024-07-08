SOKOLOV: четверть россиян накрывают праздничный стол в День семьи, любви и верности

Аналитики компании SOKOLOV провели опрос и выяснили, как россияне проводят День семьи, любви и верности. Большинство (76%) отмечают праздник и дарят близким подарки. Об этом сообщила «Газета.ru».

Согласно результатам исследования, 25% накрывают праздничный стол, 14% отправляются на совместную прогулку, 10% идут в ресторан. Среди других популярных развлечений в День семьи, любви и верности — поездка за город и поход в кино.

В качестве презентов мужчины зачастую выбирают цветы, предметы для хобби, деньги и украшения. Женщины же предпочитают дарить сладости и сертификаты.

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