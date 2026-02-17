Россияне жалуются на черный экран смерти после обновления Windows 11

Пользователи Windows 11 столкнулись с проблемами из-за нового обновления: компьютеры начинают бесконечно перезагружаться, выдают «черный экран смерти» и отключают соединение с интернетом. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Разрыв соединения связан с ошибками, возникающими в DHCP-протоколе. Многие пользователи пытались удалить апдейт или приостановить его загрузку, но получается не у всех.

Официального комментария от Microsoft пока не поступало.

Ранее корпорация признала, что масштабное январское обновление операционной системы оказалось неудачным, и объяснила это частичным использованием ИИ для написания кода. Пользователям рекомендовали убрать обновление или полностью переустановить систему.