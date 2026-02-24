Россияне все чаще стали увольняться в никуда. С чем это связано?

HR-эксперт Смирнов: россияне все чаще уходят с работы до того, как нашли новую

Россияне стали все чаще увольняться с работы, не имея нового места. Об этом заявил «Газете.Ru» эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов.

«Если раньше сотрудники старались сначала получить оффер, а затем писать заявление, то теперь часть работников предпочитает сначала выйти из стрессовой среды, а уже потом решать, куда двигаться дальше», — рассказал он.

Собеседник газеты связал это с несколькими причинами. Основная — эмоциональное выгорание и отсутствие времени на личную жизнь. Особенно это касается сфер с интенсивным графиком.

Кроме того, работники хотят от работодателей большей гибкости — они не стремятся к стабильности любой ценой. Сказывается и то, что охлаждение на рынке труда только началось и многие по привычке рассчитывают на дефицит кадров.

При этом Смирнов назвал увольнение без достаточного финансового запаса рискованным, отметив, что оно может ухудшить переговорные позиции при следующем трудоустройстве.

Ранее опытные IT-специалисты начали намеренно занижать свой стаж, чтобы быстрее найти работу.