Айтишники начали занижать себе стаж ради подходящей вакансии

Опытные специалисты в сфере IT не могут найти работу из-за дефицита вакансий senior, поэтому притворяются middle, занижая себе стаж. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Ситуация с дефицитом предложений работы возникла после возвращения релокантов в Россию. Компании продолжают искать сотрудников middle, но брать более опытных кандидатов на эти ставки не хотят из-за сверхквалификации. Senior-специалисты более склонны к спорам с начальством, быстро теряют мотивацию и могут внезапно уволиться при получении оффера из другой фирмы.

Чтобы притвориться кандидатами категории middle, опытные айтишники переделывают резюме и врут насчет своих навыков. Некоторые специалисты успевают совмещать работу на двух-трех подобных должностях.

