Россияне все чаще отказываются от походов в кофейни

Россияне стали меньше ходить в кофейни и теперь предпочитают брать кофе в автоматах, следует из совместного исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и точек самообслуживания. С результатами ознакомился «Коммерсант» .

В этом году объем покупок в кофейнях уменьшился на 7,3%, а в точках самообслуживания с кофематами, наоборот повысился на 9%. Кроме того, значительную конкуренцию заведениям составили ритейлеры, которые открыли у себя в магазинах кофе-пойнты.

Директор по развитию сети Cofix Екатерина Панова заявила, что спрос на кофейни снижается уже второй год подряд. Это в целом коснулось всего общепита. Только в январе количество заказов в кафе и ресторанах столицы снизилось до 5%.

«Основная причина традиционна — снижение покупательной способности населения», — сказала эксперт.

Также много потребителей перешли в точки быстрого питания. По данным Focus Technologies, в них количество клиентов выросло на 3%.

Ранее аналитики центра АТОЛ выяснили, что россияне стали чаще покупать хлеб. Белый — на 20% больше, черный — на 12%.