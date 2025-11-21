Россияне стали чаще покупать хлеб

Россияне стали на 20% чаще покупать черный хлеб и на 12% — белый по сравнению с прошлым годом, а общее потребление выросло на 8%. К такому выводу пришли аналитики центра АТОЛ.

Другие исследования показали, что 68% россиян ежедневно едят выпечку, в том числе 41% — на обед. Жители южных регионов России предпочитают сосиски в тесте, средней полосы — улитки, а Поволжье — эчпочмаки и другие национальные виды выпечки.

Аналитики связывают рост популярности выпечки с начинкой с тем, что россияне все чаще заменяют полноценные обеды и ужины быстрыми перекусами. Особенно заметно эта тенденция проявляется в рабочие дни.

При этом покупатели ждут не только высокого качества, но и разнообразия ассортимента, поэтому все чаще берут по несколько позиций одновременно.