Россияне стали чаще покупать хлеб
Россияне стали на 20% чаще покупать черный хлеб и на 12% — белый по сравнению с прошлым годом, а общее потребление выросло на 8%. К такому выводу пришли аналитики центра АТОЛ.
Другие исследования показали, что 68% россиян ежедневно едят выпечку, в том числе 41% — на обед. Жители южных регионов России предпочитают сосиски в тесте, средней полосы — улитки, а Поволжье — эчпочмаки и другие национальные виды выпечки.
Аналитики связывают рост популярности выпечки с начинкой с тем, что россияне все чаще заменяют полноценные обеды и ужины быстрыми перекусами. Особенно заметно эта тенденция проявляется в рабочие дни.
При этом покупатели ждут не только высокого качества, но и разнообразия ассортимента, поэтому все чаще берут по несколько позиций одновременно.
«Люди хотят питаться вкусно и полезно, а свежий горячий хлеб, приготовленный рядом с домом, ассоциируется у них с теплом и заботой», — рассказал руководитель категории «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятерочка» Кирилл Видякин.
Производители, в свою очередь, нарастили объемы выпуска. К примеру, только холдинг «Коломенский» планирует до конца года запустить семь новых производственных линий, чтобы ежедневно выпекать на 170 тонн больше. А «Пятерочка» планирует нарастить продажи на 30-50%, чтобы покупатели могли чаще видеть на прилавках свежий хлеб.