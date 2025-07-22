Россияне в период ЕГЭ потратили 158 миллионов рублей на микронаушники

В период сдачи Единого государственного экзамена российские граждане закупили на маркетплейсах микронаушников на 158 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» заявила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Она отметила всплеск продаж микронаушников в период с мая до середины июля, когда проходят экзамены. По ее словам, средний чек за невидимую гарнитуру составил 3,3 тысячи рублей.

«Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — подчеркнула Романова.

Продажи гаджетов снижаются в июле, когда завершаются ЕГЭ и вступительные испытания в вузах. В июне 2025 года маркетплейсы продали 20,2 тысячи невидимых гарнитур, а в июле — всего 3,5 тысячи пар.

Производители убеждают пользователей, что микронаушники «абсолютно незаметные, бесшумные и надежные». В карточках продавцы указывают, что гарнитуры улавливают мельчайший шепот и речь в радиусе пяти метров, а технология Bluetooth обеспечивает стабильную связь на расстоянии 30 метров.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что для вузов важнее не количество 100-балльников, а общее качество подготовки абитуриентов. По его мнению, студенты, набравшие 60 и более баллов на ЕГЭ показывают в технических вузах хорошую успеваемость и уверенно получают диплом.