Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что вузам важно общее качество подготовки выпускников

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев дал интервью радио « КП ». В ходе беседы он отметил, что для высших учебных заведений сейчас важнее не рекордные результаты ЕГЭ, а общее качество подготовки абитуриентов.

«Мы в этом году впервые начали говорить о том, что для страны не столь важно количество 100-балльников — больше их стало или меньше», — заявил руководитель организации.

По его словам, сейчас необходимо выпускать из школ подростков с качественным образованием, способных успешно продолжать обучение в высших учебных заведениях, получать дипломы и становиться компетентными профессионалами, добавил сайт KP.RU.

Музаев подчеркнул, что университеты заинтересованы в абитуриентах, набравших 60 и более баллов на ЕГЭ. Такие студенты, особенно в технических и инженерных вузах, показывают хорошую успеваемость и уверенно получают диплом.