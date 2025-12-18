Более 20 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Более 20 миллионов россиян решили установить самозапрет на кредиты. Каждый месяц его оформляют более миллиона человек, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на выступлении в Совете Федерации. Цитату привело РИА «Новости».

Он отметил, что самозапрет на кредиты вошел в число самых популярных у граждан инструментов для защиты от мошенников.

«Его уже установили свыше 20 миллионов россиян с 1 марта этого года», — сообщил Григоренко.

Вице-премьер напомнил, что данный инструмент применим к потребительским кредитам, а сами ограничения могут быть и полными, и частичными.

Функцией добровольного запрета на кредиты граждане России могут воспользоваться на портале «Госуслуги». Эта мера не коснулась залоговых автомобильных кредитов, займов на образование и ипотеки. Однако оформившие самозапрет россияне нередко идут в банк для получения нового кредита.