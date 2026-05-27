Россияне увлеклись шаолиньскими практиками и поездками в Китай

Россияне все чаще отправляются в школы, основанные монахами Шаолиня, чтобы изучать кунг-фу, цигун и другие восточные практики. Причем интерес к таким поездкам растет не только в России — учеников со всего мира в китайских монастырях становится все больше.

В московских школах шаолиньского кунг-фу говорят, что за последние годы количество желающих заниматься заметно выросло. Многие после тренировок в России отправляются уже в сам Шаолинь.

Инструктор Ши Янван рассказал, что иностранцы приезжают в монастырь на разный срок — от нескольких недель до года.

«Представители многих стран едут туда учиться. Кто-то на месяц, кто-то на три месяца, а кто-то и на год», — отметил он.

В Шаолинь едут за тремя основными направлениями — кунг-фу, цигун и тайцзицюань. Если молодежь чаще выбирает боевые искусства, то взрослые люди приходят за спокойствием, концентрацией и восстановлением внутреннего состояния.

