В китайском городе Эмейшань завершился грандиозный спортивный форум. 10-й Кубок мира по кунг-фу собрал более пяти тысяч лучших бойцов из 54 стран.

В этой жесткой конкуренции подольский спортсмен Виктор Хремучков одержал триумфальную победу. «Сначала я переживал, что что-то может пойти не так. Потом я выступил, был счастлив, что смог выиграть. Я просто готовился. Думал, что победить надо, постараться, а то, что проиграю, — я не думал об этом», — поделился спортсмен.

Кунг-фу Виктор Хремучков занимается уже 12 лет. К победным соревнованиям его подготовила Наталья Голоухова. Тренер отметали, что никаких секретов нет — нужны лишь упорство и дисциплина. «Я всегда им говорю, что главное качество спортсмена — это честность, честность перед собой, перед тренером. И если будет работать честно, то результат придет», — сказала старший тренер Московской области.

Вернувшись с победой в родной Подольск, Виктор Хремучков не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди — новые тренировки и, конечно, передача опыта подрастающему поколению. Его золотая медаль — это не просто личный успех, а доказательство того, что традиционный китайский спорт покоряется и русским мастерам, благодаря упорству, таланту и правильному наставнику.