Телеканал «Звезда»: мошенники могут получить доступ к данным, используя оформленную на третье лицо SIM-карту

Заместитель директора Института высокотехнологичного права специальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что мошенники могут получить доступ к личным данным человека, используя оформленную на третье лицо SIM-карту.

Речь идет о серых SIM-картах, которые часто бесплатно раздают в общественных местах. Девяткин пояснил, что мошенникам не составит труда снять деньги с мобильного счета и получить доступ к приложениям на телефоне.

Иногда аферисты используют нелегальные SIM-карты для звонков от имени сотрудников банков. Даже сейчас на одно физическое лицо может быть оформлено несколько сотен SIM-карт, добавил эксперт.